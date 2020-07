Ricerca: Manfredi, protocollo Crui-Gse opportunità per sviluppo tecnologie proprietarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il protocollo d'intesa Crui-Gse (Conferenza dei rettori delle università italiane-Gestore servizi energetici) "ci pone l'opportunità di cogliere la transizione verde come una sfida anche per tendere allo sviluppo di tecnologie proprietarie". Lo ha detto il ministro dell'Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi, presente alla firma del protocollo Crui-Gse. "Ciò significa rafforzare la sovranità tecnologica del Paese e dell'Europa in uno dei campi strategici per il futuro. La collaborazione con le università deve andare in questa direzione: non solo applicare protocolli e tecnologie ma sviluppare tecnologie", ha puntualizzato. "Occorre rafforzare allo stesso tempo le competenze nel digitale e nel campo energetico e della transizione verde con una formazione più orizzontale. Transizione energetica e digitale non sono fatti solo di specialismi - ha concluso Manfredi - ma di approccio e di visione che devono costituire i paradigmi alla base delle azioni da mettere in campo nel settore".(Rin)