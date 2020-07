Fase 3: incontro della Fit-Cisl Lazio, le "ricette" per uscire dalla crisi post Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Consumo critico, formazione professionale, lotta al caporalato, partecipazione dei lavoratori alle aziende, riforma dell'attuale modello economico, necessità di adattare il lavoro alla persona, e non la persona al lavoro. E ancora, urgenza di un patto sociale tra sindacati, politica e imprese, che ci traghetti fuori dall'attuale situazione. Sono soltanto alcune delle "ricette" emerse ieri dall'incontro "Come uscire dalla crisi-nuove prospettive economiche e sindacali", organizzato dalla Fit-Cisl del Lazio presso il dopo lavoro Atac, a Ostia. Una riflessione sul presente e il futuro del sindacato, dell'economia, del mondo del lavoro e dei Trasporti, dopo che la pandemia da coronavirus ha trasformato molti dei nostri comportamenti e stili di vita. Nel corso del dibattito è intervenuto Claudio Arlati, dell'Università di Padova, che si è interrogato sull'evoluzione del ruolo e del compito del sindacato: a suo parere, in una situazione occupazionale complessa come quella attuale i rappresentanti dei lavoratori devono diventare "manager della diversità", gestori e valorizzatori delle professionalità di ognuno, anche tramite percorsi formativi che sostengano la qualificazione delle persone. (segue) (Com)