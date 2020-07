Fase 3: incontro della Fit-Cisl Lazio, le "ricette" per uscire dalla crisi post Covid-19 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come corpo intermedio, inoltre, il sindacato ha il compito di sensibilizzare l'opinione pubblica alla lotta al "lavoro low-cost", che spesso sottende la produzione della merce low-cost. E' stata poi la volta dell'economista Alberto Berrini, che ha sottolineato la necessità di cambiare l'attuale modello "predatorio" della finanza sull'economia reale, sottolineando l'importanza di una gestione lungimirante del Recovery fund. L'attuale tenuta sociale del sistema, ha aggiunto, si basa sull'erogazione di ammortizzatori sociali, che non potranno durare all'infinito. Il segretario generale della Fit-Cisl del Lazio, Marino Masucci, ha infine ribadito la necessità di dare una forte impronta concertativa e partecipativa alla collaborazione sociale, e al comparto Trasporti sul territorio, i cui lavoratori hanno dato il massimo durante l'emergenza da Covid. "Sono ottimista - ha spiegato Masucci in una nota -: nonostante le numerose criticità, faremo in modo che l'alta professionalità degli addetti al comparto sia valorizzata e diventi protagonista del rilancio sistemico del Paese". (Com)