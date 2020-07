Mediterraneo: Macron, errore lasciare la nostra sicurezza ad altri attori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarebbe un grave errore lasciare la nostra sicurezza nel Mediterraneo nelle mani di altri attori. Lo ha detto il presidente Emmanuel Macron, sottolineando che questa "non è un'opzione per l'Europa" e la Francia non lo permetterà. Parlando durante una dichiarazione congiunta tenuta all'Eliseo insieme all'omologo cipriota, Nicos Anastasiades, il presidente francese ha osservato che "le questioni energetiche e di sicurezza" sono oggi essenziali: "Sono la sfida di lotte di potenza, in particolare della Turchia e della Russia che si affermano sempre di più e nei confronti dei quali l'Ue pesa ancora troppo poco", ha detto Macron. (segue) (Frp)