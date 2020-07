Mediterraneo: Macron, errore lasciare la nostra sicurezza ad altri attori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non è accettabile che lo spazio marittimo di uno Stato membro della nostra Unione sia violato o minacciato", ha poi aggiunto il capo dello Stato francese in riferimento a Cipro, spiegando che chi non rispetterà queste regole dovrà essere sanzionato. "È la stessa sfida di sovranità alla quale siamo confrontati in Libia. Non possiamo lasciare neanche li le potenze straniere , qualunque esse siano, violare l'embargo sulle armi", ha affermato il presidente francese. La messa in atto di sanzioni, secondo Macron, "è la condizione necessaria per ottenere un cessate il fuoco e intraprendere una dinamica reale verso una risoluzione politica del conflitto libico". (Frp)