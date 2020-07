Imprese: Fondazione Unicredit, oltre un milione di euro per sostenere studio e ricerca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Fondazione Unicredit rilancia i suoi concorsi più prestigiosi rivolti a giovani talenti europei confermando il proprio impegno a sostegno dello studio e della ricerca: sette concorsi per 24 borse di studio e di ricerca per un ammontare complessivo di circa 800 mila euro, a cui si aggiungono le cento posizioni per stage curriculari che la Fondazione corrisponderà a studenti selezionati dalle varie strutture del Gruppo tra luglio e dicembre 2020. Stando al relativo comunicato stampa, nonostante il periodo difficile dovuto all’emergenza Covid-19 la Fondazione riprendere “con rinnovato vigore” il sostegno allo studio e alla ricerca nei campi dell'economia e della finanza lanciando diverse iniziative. Tra queste figurano due borse di studio Marco Fanno e altrettante Crivelli Europe rivolte a studenti in economia o finanza che desiderano iscriversi a un corso di dottorato di ricerca all'estero a partire dall'anno accademico 2021-2022. Si tratta, secondo la nota, di borse annuali e rinnovabili per un secondo anno, il cui importo annuo ammonta a 32.500 euro al lordo delle imposte; e quattro borse Modigliani Research Grant, con i migliori progetti di ricerca in economia e finanza che saranno premiati con diecimila euro lordi annui ciascuno per un periodo di 2 anni. (segue) (Com)