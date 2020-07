Imprese: Fondazione Unicredit, oltre un milione di euro per sostenere studio e ricerca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A queste si aggiungono poi due Foscolo Europe top-up fellowship, grazie alle quali la Fondazione offre due fellowship ai due migliori dipartimenti o istituti di ricerca in economia o finanza che partecipano ai Phd job market nell'anno 2020/2021. L'obiettivo di questo concorso è attrarre e trattenere in Europa i migliori giovani economisti che stanno svolgendo la propria attività all'estero. Stando alla nota, la Fondazione assegnerà ai dipartimenti di ricerca vincitori un contributo annuo di 50 mila euro quale integrazione alla remunerazione offerta dal dipartimento vincitore al candidato prescelto. La borsa avrà inizio il primo ottobre 2021 e la sua durata è di tre anni. L'elenco si completa con il lancio di cinque borse Study abroad exchange programme, quest'anno alla decima edizione, per trascorrere un periodo di studio all'estero presso qualsiasi università del perimetro Unicredit, e con cinque Economics job market best paper award per giovani dottorandi e dottorati in economia o finanza che parteciperanno all'European economics job market a Nottingham a dicembre 2020. (segue) (Com)