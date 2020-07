Imprese: Fondazione Unicredit, oltre un milione di euro per sostenere studio e ricerca (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine, l'avvio della settima edizione dell'International internship program, con cui la Fondazione, in collaborazione con Unicredit, offre cento opportunità a studenti universitari per svolgere un internship presso una delle sedi Unicredit, nei paesi europei in cui è presente il Gruppo. Il periodo di stage, dai tre ai sei mesi, potrà iniziare nel periodo luglio-dicembre 2020, e i candidati selezionati riceveranno un contributo di 700 euro mensili per l'intera durata dell'internship. "Con il lancio di questi bandi, Unicredit Foundation conferma il suo forte impegno a favore dello studio e della ricerca, anche in questi tempi di pandemia: come sempre, in coerenza con la vocazione della Fondazione ad operare su una dimensione internazionale, i bandi sono rivolti a studenti, ricercatori e dipartimenti dei paesi in cui opera il Gruppo”, ha commentato Maurizio Beretta, presidente della Fondazione, aggiungendo che una allocazione importante di risorse riguarda, anche quest'anno, i bandi destinati a favorire il rientro dei cervelli. “Unicredit Foundation rafforza quindi la collaborazione con il mondo accademico italiano e internazionale per valorizzare i migliori talenti di oggi e di domani nell'interesse della società intera”, ha aggiunto. (Com)