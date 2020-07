Lavoro: Di Maulo (Fismic-Confsal) a Catalfo, uscire da finanziamento Cassa integrazione a pioggia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A fronte dei dati drammatici sull'occupazione diffusi dall'Inps, -83 per cento di assunzioni, e dall'Istat, -380.000 occupati (in larga parte dovuti a cessazione di contratti a termine e somministrazione), il ministro Catalfo prosegue con annunci di provvedimenti futuri che trovano solo un parziale riscontro con la realtà". Risponde con forza in una nota il sindacato autonomo con la richiesta del segretario generale Fismic Confsal Roberto Di Maulo al ministro Catalfo di "uscire dalla politica degli annunci e dal finanziamento di cassa integrazione a pioggia". (segue) (Com)