Lavoro: Di Maulo (Fismic-Confsal) a Catalfo, uscire da finanziamento Cassa integrazione a pioggia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A nostro avviso - spiega Di Maulo - deve essere aperto da subito un tavolo di confronto con tutte le parti sociali finalizzato a riformare gli ammortizzatori sociali in modo strutturale, chiudendo il capitolo dell'emergenza e dei sussidi a pioggia. Il nuovo ammortizzatore sociale dovrà superare i limiti dimostrati dal reddito di cittadinanza e sviluppare politiche attive del lavoro che indirizzino chi ha perso l'occupazione verso nuove attività lavorative, anche ridisegnando Anpal e Cpi, e capaci di favorire l'incrocio tra domanda e offerta di lavoro attraverso una formazione professionale finalizzata. Inoltre, al fine di assorbire in modo più efficace l'emergenza occupazionale provocata dalla stasi dei mercati, vanno superati i limiti temporali del decreto dignità e allungati i termini di presenza minima a lavoro previsti oggi dai contratti di solidarietà. Sarebbero infine indispensabili misure strutturali che abbassino il costo del lavoro per le nuove assunzioni di giovani e un utilizzo non episodico di forme di formazione professionale per affrontare il salto tecnologico che rischia di tagliare fuori decine di migliaia di lavoratori in rapida obsolescenza professionale" conclude. (Com)