Coronavirus: Lapia (M5s), giornata in memoria vittime il 18 marzo, quando Bergamo era tutta l'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Le perdite che migliaia di persone hanno subito a causa del Covid 19 sono state devastanti. Famiglie che hanno perso i propri cari in uno dei frangenti più nefasti e drammatici della storia recente”. Lo dichiara la deputata del MoVimento 5 Stelle e componente della commissione Affari Sociali e Sanità, Mara Lapia, durante il suo intervento in Aula alla Camera per l’istituzione della Giornata in memoria delle vittime da COVID-19. “Nelle nostra memoria rimarrà impressa in maniera indelebile la giornata del 18 marzo, perché quel giorno Bergamo era tutta l’Italia. Ed è proprio in quella data che vogliamo istituire la giornata della memoria per le vittime del Covid- 19. Per molti - ricorda la deputata - non è stato possibile tenere la mano dei propri famigliari, amici o compagni, nel momento dell’ultimo respiro. C’è stato chi purtroppo non ha avuto rispetto di un intero Paese che pregava e che dava il suo contributo affinché la pandemia venisse contenuta e debellata. Ma nell'emergenza Covid - prosegue - in tanti si sono distinti per abnegazione e sacrificio, soprattutto i nostri operatori sanitari che dall’inizio dei contagi sul territorio nazionale, sono stati in prima linea e non hanno mai smesso. Abbiamo vissuto un clima di guerra, di morte e di paura. Istituire questa giornata è un atto di consapevolezza e di rispetto nei confronti di chi non ce l’ha fatta, ma anche per tutti gli italiani che hanno sofferto alla notizia di ogni nuovo decesso e gioito alla notizia di ogni nuova guarigione. Con la consapevolezza che il nostro Paese ha combattuto con tutte le forze per combattere la pandemia”, conclude Lapia.(Rin)