Energia: Romania, investimenti sino a 9 miliardi per ammodernamento centrale nucleare di Cernavoda

- Il governo della Romania ha come obiettivo di investire una cifra tra gli 8 e i 9 miliardi di euro per l’ammodernamento della centrale nucleare di Cernavoda. Lo ha annunciato oggi il premier romeno Ludovic Orban durante una visita oggi al sito nucleare. "Abbiamo grandi progetti per la centrale nucleare; il nostro obiettivo è fare investimenti per 8-9 miliardi di euro: investire nella modifica del reattore 1, investendo anche nella costruzione dei reattori 3 e 4. Da quando il nostro governo si è insediato c’è stato un cambiamento di approccio, vogliamo fare questi investimenti con partner seri dell'area euro-atlantica, con partner che hanno le competenze e la tecnologia necessaria per poter sostenere il raggiungimento di questi progetti di investimento fondamentali per lo sviluppo economico della Romania”, ha spiegato Orban ripreso dall’agenzia di stampa “Agrepres”. (segue) (Rob)