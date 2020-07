Energia: Romania, investimenti sino a 9 miliardi per ammodernamento centrale nucleare di Cernavoda (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il capo di governo, il completamento dei lavori di ammodernamento è previsto entro il 2030. "Il più presto possibile, in seguito all'istituzione di una squadra a livello governativo, incaricato di esplorare le migliori opzioni per effettuare gli investimenti, negozieremo e firmeremo accordi in modo da poter avviare questi investimenti fondamentali per la Romania", ha affermato ancora Orban. "Abbiamo già fatto passi significativi, stiamo pensando a potenziali partner, negoziando le condizioni in modo che favoriscano il più possibile la Romania, un sistema di finanziamento per gli investimenti e, certamente, la scadenza per il 2030 è una scadenza che abbiamo fissato come obiettivo per il completamento dei reattori 3 e 4”, ha concluso Orban. (segue) (Rob)