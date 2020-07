Energia: Romania, investimenti sino a 9 miliardi per ammodernamento centrale nucleare di Cernavoda (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia, dell'energia e delle imprese romeno, Virgil Popescu, ha detto lo scorso maggio che la collaborazione tra le autorità della Romania e la società cinese per la costruzione dei reattori 3 e 4 della centrale nucleare di Cernavoda è iniziata sette anni fa ma durante questo periodo non è progredita e "non possiamo più andare avanti". "Abbiamo un partenariato strategico con gli Stati Uniti a cui teniamo molto. Noi rispettiamo i nostri partner. Siamo membri dell'Ue e della Nato. Lasciando da parte questo, penso che 7 anni fa da quando è iniziata questa collaborazione con la società cinese sia abbastanza tanto per farci capire che non possiamo andare avanti. Non sono stati compiuti progressi. Non avanzando, non possiamo aspettare altri 7 anni per vedere cosa succede. La Commissione europea ha chiuso la notifica della Romania proprio perché non sono stati compiuti progressi", ha dichiarato Popescu. (segue) (Rob)