Energia: Romania, investimenti sino a 9 miliardi per ammodernamento centrale nucleare di Cernavoda (4)

- Il ministro ha poi sottolineato che la Romania non si trova in una situazione facile, dato che nel 2026 il reattore 1 della centrale nucleare dovrà essere chiuso e il paese al momento non ha le risorse per costruirne uno nuovo. Allo stesso tempo, il ministro ha dichiarato di essere convinto che la Romania troverà un partner per il progetto. "Non siamo in una situazione facile. Nel 2026, il reattore 1 deve essere chiuso. Se lo mettiamo fuori uso e non mettiamo in funzione un altro, ci troveremo in una situazione molto difficile. Non possiamo permettercelo. Abbiamo preso questa decisione per richiedere al Consiglio di amministrazione di cercare nuove soluzioni", ha aggiunto Popescu che si è detto convinto di trovare un paese partner sia nell'Ue che da parte degli Stati Uniti. "Quando ho detto la Nato, ho pensato anche a Euratom, un regolatore europeo che guarda molto da vicino alla sicurezza e abbiamo combattuto all'interno della Commissione europea e all'interno del Parlamento europeo per mantenere l'energia nucleare. Occorre tenere conto della massima sicurezza delle centrali nucleari e la tecnologia Candu è una tecnologia molto sicura", ha affermato Popescu. (segue) (Rob)