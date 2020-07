Energia: Romania, investimenti sino a 9 miliardi per ammodernamento centrale nucleare di Cernavoda (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia statale romena Nuclearelectrica ha reso noto che inizierà i colloqui per uscire dall'accordo siglato con Cina General Nuclear Power (Cgn) per la costruzione dei reattori 3 e 4 della centrale nucleare di Cernavoda. La cessazione dell'accordo, che era stata avviata dai precedenti governi socialdemocratico e criticata dai partner strategici della Romania, è una richiesta ufficiale inviata dall'azionista di maggioranza, il ministero dell'Economia, e sarà inserita all'ordine del giorno dell'Assemblea generale degli azionisti di Nuclearelectrica del 12 giugno prossimo. Secondo fonti del portale di informazione "G4Media.ro", nell'autunno del 2019, l'allora ministro della Giustizia, Ana Birchall, ha informato la premier Viorica Dancila che Cgn era sotto inchiesta negli Stati Uniti per aver tentato di appropriarsi di tecnologia militare. In quel momento, la premier Dancila avrebbe fatto pressioni affinché Nuclearelectrica firmasse il contratto con la società cinese. Nel maggio del 2019, Nuclearelectrica e Cgn hanno firmato l’accordo definitivo per costituire la società avrebbe dovuto costruire – sotto forma di partenariato pubblico-privato – i reattori 3 e 4 della centrale nucleare di Cernavoda, un investimento di oltre 6 miliardi di euro che dovrebbe essere finanziato da un prestito proveniente dalla Cina. L'investimento effettivo non è stato avviato dato che tutti i negoziati con la società cinese per i dettagli finanziari dell'accordo sono ancora in corso. (Rob)