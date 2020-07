Fase 3: presidente Fontana, proroga stato di emergenza non giustificata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proroga dello stato di emergenza al 31 ottobre, secondo il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana "sinceramente in questo momento non è molto giustificata”. “Mi sembra - ha aggiunto il governatore a margine della presentazione della competizione ciclistica “Grande trittico lombardo” - una questione ormai superata". “Siamo in una fase nella quale dobbiamo stare attenti e non bisogna abbassare la guardia, ma siamo sicuramente in una fase in cui parlare di emergenza mi sembra un po' eccessivo. Forse avremmo dovuto farlo prima”, ha concluso Fontana. (Rem)