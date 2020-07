Kosovo: presidente Thaci, continuiamo a credere nella giustizia internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kosovo è stato costruito su fondamenta forti: lo ha sottolineato il presidente kosovaro Hashim Thaci, scrivendo sul suo profilo Twitter oggi in occasione del decimo anniversario della sentenza della Corte internazionale di giustizia che ha riconosciuto la validità dell'indipendenza di Pristina. Secondo Thaci, le fondamenta della sovranità e dello Stato kosovaro sono rappresentante dal "sacrificio dei nostri migliori uomini e donne che hanno combattuto per la libertà". "In questo giorno, continuiamo a credere nella giustizia internazionale, anche se la luce non è mai stata fatta sui crimini commessi dalla Serbia in Kosovo", ha dichiarato il presidente kosovaro. "Non c'è pace senza giustizia", ha concluso Thaci. (segue) (Kop)