Difesa: Leonardo, primo volo per M-346 Fighter Attack ottimizzato con radar Grifo (2)

- Il velivolo, prosegue la nota, è equipaggiato con il radar a scansione meccanica multi-mode Grifo-M-346, sviluppato da Leonardo e ottimizzato per l’M-346Fa: una soluzione affidabile e performante che offre grande accuratezza e permette ampia modularità del sistema. Inoltre, l’M-346Fa è protetto da un completo sistema di difesa passiva (Defensive aids sub-system – Dass), mentre il sistema di comunicazione integrata ed il data-link tattico assicurano ampia interoperabilità operativa, con la possibilità di integrare un datalink di tipo Link-16 in caso di requisiti in ambito Nato. L’M-346Fa adotta un’ampia gamma di carichi aria-aria e aria-superficie (anche a guida Ir, radar e/o laser/Gps), pod cannone, pod da ricognizione, designatore di bersagli e electronic warfare, integrati con gli Helmet mounted display (Hmd), visori interattivi posti sul casco dei piloti. Relativamente al sistema di addestramento, si legge nel documento, l’M-346Fa beneficia del livello tecnologico della versione trainer inclusa la cosiddetta Live virtual constructive, capacità cioè di integrare il velivolo da addestramento con il simulatore a terra ed elementi virtuali “amici” e/o “nemici”, per mettere alla prova il futuro pilota con la complessità di ogni possibile scenario tattico. L’M-346 in versione trainer è oggi in servizio con le aeronautiche di Italia, Singapore, Israele e Polonia. (Com)