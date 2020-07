Bilancio: Bartolozzi (FI), 73 milioni in più per sistema giustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione giustizia della Camera dei deputati ha approvato un emendamento al ddl assestamento di Bilancio 2020, a prima firma della deputata di Forza Italia, Giusi Bartolozzi, che prevede l'incremento di spesa per 73 milioni di euro per il programma Giustizia civile e penale. La previsione originaria del governo era di una riduzione di pari importo. "In particolare – spiega Bartolozzi –, le riduzioni riguardavano le spese di personale imputabili per 37 milioni al personale civile; per 36 milioni di euro al personale di magistratura. Con molta probabilità l'amministrazione riteneva di non riuscire ad assumere nei tempi originariamente previsti il nuovo personale e, conseguentemente, riducendo così lo stanziamento per il 2020 in barba alle tante promesse fatte urbi et orbi per assumere nuovo personale, velocizzare i processi o forse perché la volontà politica è quella di affidarsi all'implementazione del cosiddetto processo virtuale". (com)