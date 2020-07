Ungheria: timori per libertà di stampa dopo licenziamento del caporedattore di "Index"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Szabolcs Dull, caporedattore del portale ungherese di informazione indipendente "Index", è stato rimosso dall'incarico. Il consiglio di amministrazione ha preso questa decisione perché un mese fa Dull aveva messo in guardia contro una pianificata ristrutturazione del portale che a suo dire avrebbe messo a repentaglio l'indipendenza della testata. Dull non è stato capace di "fermare o controllare i processi interni che hanno influenzato negativamente la situazione sul mercato" del portale di informazione, ha detto Bodolai Laszlo, a capo del consiglio della fondazione proprietaria di "Index". Laszlo accusa Dull di non aver tenuto a bada le tensioni interne al portale, emerse da presunti tentativi di influenzare il lavoro della sua redazione. Questo ha provocato a suo dire confusione e un conseguente calo dei ricavi. La decisione in merito al licenziamento di Dull "è inaccettabile per noi", si legge in una lettera di sostegno all'ex caporedattore firmata da un centinaio di membri dello staff del sito web, i quali ritengono che l'unica ragione della sua rimozione sia il fatto che Dull non era disposto a farsi ricattare. (segue) (Vap)