Fase 3: Gelmini, famiglie e imprese hanno bisogno di ossigeno

- “L'emergenza è economica e bisogna guardare alle necessità delle famiglie e delle imprese. Il terziario, i servizi, il made in Italy (vedi moda e design) sono stati travolti dal lockdown e hanno un disperato bisogno di ossigeno, il turismo è scomparso”. Lo afferma Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, in un’intervista a “Il Foglio”. “E' anche per questo che mi sono impegnata nell'esame del decreto rilancio per far arrivare risorse per la moda e le start up creative: sono vettori cruciali per lo sviluppo - sottolinea -. Abbiamo anche provato, con meno fortuna, ad ottenere risorse per incrementare il fondo perduto per gli esercizi commerciali, le strutture ricettive, la ristorazione: ma il governo finora è stato sordo alle nostre richieste". (com)