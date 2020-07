Imprese: Consiglio e Fondazione commercialisti pubblicano documento su patto di famiglia e passaggio generazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio e la Fondazione nazionale dei commercialisti hanno pubblicato il documento "Il patto di famiglia e il passaggio generazionale dell'impresa". "Questa transizione - hanno spiegato i commercialisti in una nota - rappresenta un momento importante per l'impresa, perché se non impostato nei tempi giusti ne può compromettere il patrimonio economico e sociale. Un tema di grande attualità per la categoria che svolge un ruolo fondamentale in quanto il commercialista è consulente e persona di fiducia del nucleo familiare. A lui spetta il compito di affiancare e supportare l'imprenditore nell'individuazione degli strumenti che consentano di raggiungere una più efficace e meno onerosa tutela del patrimonio familiare, in un'ottica sia conservativa che trasmissiva. Si tratta di un ruolo complesso che comporta il diretto contatto con l'imprenditore e la sua famiglia, un compito che privilegia, oltre alle competenze aziendalistiche e tributarie del professionista, la sua vocazione alla mediazione: sarà di estrema importanza, infatti, gestire il passaggio generazionale in modo da conservare inalterata la fiducia dei finanziatori e dei fornitori dell'impresa, tentando al contempo di evitare possibili controversie tra futuri eredi". (segue) (Ren)