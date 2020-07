Imprese: Consiglio e Fondazione commercialisti pubblicano documento su patto di famiglia e passaggio generazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il documento è diviso in sei sezioni. Nell'introduzione si analizzano le specifiche esigenze familiari, la necessaria tutela dei rapporti consolidati con banche e fornitori e la valutazione dell'opportunità di un periodo di affiancamento nella governance aziendale oltre al ruolo del consulente. Poi si passa ad un approfondimento dei profili civilistici, in particolare dell'istituto del patto di famiglia, la sua impugnazione, lo scioglimento del contratto e la conciliazione e la risoluzione delle controversie. Spazio poi ai profili valutativi e ai profili fiscali. "Il ruolo del commercialista - hanno spiegato gli autori del documento - è fondamentale per l'individuazione degli strumenti che consentono di raggiungere una più efficace e meno onerosa tutela del patrimonio e ciò in un'ottica sia conservativa che trasmissiva. A questo fine, è opportuna non solo un'approfondita conoscenza tecnica degli strumenti esistenti, ma anche una particolare attenzione alle specifiche esigenze familiari, tenuto conto di tutti gli elementi, non solo patrimoniali ma anche personali. Nella valutazione complessiva, inoltre, un ruolo non secondario deve essere riservato ad una adeguata comparazione fra il diverso 'costo fiscale' e 'gestionale' che può comportare l'operazione, in funzione dello strumento prescelto". (segue) (Ren)