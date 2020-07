Imprese: Consiglio e Fondazione commercialisti pubblicano documento su patto di famiglia e passaggio generazionale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si passa poi ad un confronto tra i vari istituti e un focus sui ruoli dell'imprenditore, del commercialista e del legislatore. Conclude un approfondimento sugli aspetti che richiedono urgenti interventi normativi: "Nell'ambito del suo auspicabile intervento chiarificatore, il principio informatore del legislatore dovrebbe partire dalla considerazione che l'azienda vada salvaguardata come entità portatrice di ricchezza, non solo per i suoi proprietari, ma anche per tutti i portatori di interesse che la circondano". "Di conseguenza - hanno concluso i commercialisti del consiglio e della fondazione nazionale - pur nel rispetto dei principi relativi alla proprietà e, a valle, dei diritti dei legittimari che sull'acquisizione di quella proprietà fondano, in tutto o in parte, le loro aspettative future, le norme dovrebbero essere tese a salvaguardare il più possibile il 'bene azienda' in sé, nell'interesse anche di tutti gli altri stakeholders. In particolare i temi su cui il legislatore dovrebbe intervenire riguardano: la necessità della partecipazione di tutti i legittimari all'atto, la possibilità di liquidare le quote di legittima spettanti ai legittimari non assegnatari direttamente da parte del disponente, l'individuazione delle partecipazioni che possono essere oggetto del patto di famiglia". (Ren)