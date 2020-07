Trasporti: ripartono talpe metro C verso piazza Venezia, Raggi visita il cantiere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le talpe ricominciano a scavare le nuove gallerie della linea C della metropolitana di Roma, da Fori imperiali in direzione piazza Venezia. Grazie all'approvazione dell'ultima variazione di bilancio, Roma Capitale ha destinato circa 10 milioni di euro per la costruzione dei tunnel della metro C e le Tbm (Tunnel boring machine) hanno potuto riprendere il loro cammino. L'impegno a proseguire con la realizzazione della terza linea metropolitana è stato ribadito anche oggi durante la visita al cantiere della metro C, da Virginia Raggi, sindaco di Roma. In occasione della visita erano presenti anche l'assessore alla Città in movimento Pietro Calabrese, il presidente della commissione Mobilità Enrico Stefàno, il legale rappresentante di Roma Metropolitane Andrea Mazzotto, il presidente di metro C Franco Cristini e l'amministratore delegato di metro C Fabrizio Di Paola. (segue) (Rer)