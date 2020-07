Trasporti: ripartono talpe metro C verso piazza Venezia, Raggi visita il cantiere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le talpe ripartono verso piazza Venezia. È stato un percorso complesso, che ha avuto come scopo principale la tutela dell'interesse pubblico per realizzare un'infrastruttura strategica. Attraverso l'iter intrapreso abbiamo dimostrato che esiste un modo diverso per realizzare le grandi opere, grazie a un'attenta conoscenza del territorio e alla definizione di progetti chiari, sostenuti da solide basi e studi autorevoli. Ora l'obiettivo è pensare al futuro della linea e consegnare al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti un progetto per l'intera tratta fino a Clodio", ha dichiarato Raggi. Per Calabrese "abbiamo mantenuto la promessa. Stiamo portando avanti un'opera che la Capitale attende da decenni, grazie alla ferma volontà politica di questa amministrazione. Siamo andati avanti con un iter preciso per realizzare la terza linea metro di Roma. In base ai nostri progetti, la stazione di Venezia diverrà uno snodo importante sia per il prolungamento della linea C verso il quadrante nord-ovest di Roma, sia per il collegamento con la futura linea D". ''Le infrastrutture di trasporto su ferro - ha concluso Stefàno - come le metropolitane sono fondamentali per rilanciare le città e renderle efficienti ed attrattive. Con il riavvio delle talpe prosegue il cantiere della metro C con l'obiettivo di completare l'opera in tempi certi''. (Rer)