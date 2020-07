Innovazione: al via Romabot, il nuovo chat bot di Roma Capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Prosegue il percorso intrapreso dall'Amministrazione capitolina nell'ottica di progressiva semplificazione e accessibilità ai servizi online. Da oggi sarà ancora più semplice accedere alle informazioni e ai servizi messi a disposizione della cittadinanza grazie a Romabot, il nuovo 'assistente virtuale' integrato nel sito RomaRiparte, la piattaforma nata con l'intento di raccogliere tutte le informazioni relative alla fase di ripartenza dopo l'emergenza coronavirus", si legge in una nota del Campidoglio. Il servizio, gestito con strumenti di intelligenza artificiale, basati su Nlp (Natural language processing), è stato avviato in via sperimentale e prevede la possibilità di veicolare informazioni/Faq, riferite all'ambito post lockdown, al fine di accompagnare i cittadini nel progressivo percorso di ripartenza della città e dei servizi sul territorio". (segue) (Com)