Innovazione: al via Romabot, il nuovo chat bot di Roma Capitale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli ambiti tematici spaziano, infatti, dalle informazioni sui trasporti a quelle sulla scuola, fino alle misure per muoversi in città e vivere al meglio gli spazi aperti, dai parchi alle spiagge. Romabot offre un aiuto immediato all'utente, ha un'interfaccia intuitiva e semplice da usare, oltre a essere uno strumento a fruizione libera: non richiede nessuna forma di autenticazione. L'obiettivo perseguito è quello di favorire una progressiva riduzione delle richieste di informazioni agli sportelli fisici o attraverso il canale telefonico, favorendo l'attuazione di un nuovo modo di interagire tra Roma Capitale e i cittadini, valorizzando le possibilità offerte dagli strumenti digitali", conclude la nota. (Com)