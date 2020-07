Agroalimentare: Car protagonista europeo e mondiale, Pallottini nuovo coordinatore Wuwm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore generale del Centro agroalimentare Roma avrà l'incarico per il prossimo triennio nell'unione mondiale dei Mercati all'ingrosso. Fabio Massimo Pallottini, direttore generale di Car e presidente di Italmercati, è stato nominato ieri nuovo capogruppo della Federazione europea del Wuwm (World union of wholesale markets), l’unione mondiale dei Mercati all’ingrosso. La nomina arriva a seguito della riorganizzazione del Wuwm per il triennio 2020-2023 ed ha previsto anche il conferimento dell’incarico come presidente a Stephane Layani, presidente del Mercato di Rungis a Parigi, e come vicepresidente a Giannis Triantafyllis, del Mercato di Atene. Si tratta, quindi, di un riconoscimento per il lavoro che i Mercati europei hanno svolto nell’ultimo triennio, portando soprattutto la propria voce al Parlamento europeo per far riconoscere il proprio ruolo determinante nell’ambito della filiera agroalimentare e dell’economia in generale. Si legge in una nota del Car. "Un riconoscimento – dichiara nella nota Fabio Massimo Pallottini – che accolgo con grande soddisfazione personale, ma che soprattutto pone il Centro Agroalimentare di Roma e tutto il sistema dei Mercati italiani della rete di Italmercati in una dimensione europea e mondiale. Il lavoro svolto in questi anni nel tessere questa rete di dialogo tra i Mercati, soprattutto europei, ci ha portato anche a presentarci a Bruxelles con una voce unica e più forte raggiungendo così l’obiettivo di far riconoscere il nostro ruolo determinante nell’ambito del settore agroalimentare e non solo". (Com)