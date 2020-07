Omofobia: Calabria, testo illiberale e ideologico, FI voti contro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il provvedimento sull'omofobia "non ha nulla a che fare con i diritti delle persone: si tratta di un testo illiberale e ideologico che riguarda la materia penale. C'è il serio rischio che si sconfini nel reato di opinione, limitando la libertà di espressione in favore di una sorta di pensiero unico. L'applicazione delle norme proposte nasconde enormi rischi e insidie: dietro le pretese finalità educative c'è una chiara ideologia". Così la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria, in una nota. "Forza Italia è nata contro tutto questo: la nostra stella polare è sempre stata la libertà in ogni sua declinazione, prime tra tutte quelle di pensiero e di espressione. Non possiamo abdicare alla nostra storia, alle nostre radici, alla nostra identità. E' una questione culturale, come autorevolmente sostenuto anche dalla Cei. Per questo, pur rispettando le diverse sensibilità all'interno del nostro movimento politico, ho chiesto durante la riunione di gruppo che il gruppo di Forza Italia alla Camera prenda una posizione chiara e netta contro il ddl", conclude. (Com)