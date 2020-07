Porti: Adm e Assoporti siglano accordo per rilancio competitività sistema portuale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato sottoscritto ieri tra il direttore generale dell’Agenzia Dogane e Monopoli (Adm) – Marcello Minenna – e il presidente dell’Associazione dei Porti Italiani (Assoporti) – Daniele Rossi – un accordo per il rilancio della competitività del sistema portuale e logistico nazionale e lo sviluppo dei traffici nei porti. Lo comunica una nota stampa. Lo scopo del progetto è quello di favorire gli operatori e le imprese del settore, mediante il coordinamento e la costituzione di tavoli tecnici (Taap), il riconoscimento di benefici fiscali e le semplificazioni operative. Tra gli strumenti utili per la concreta realizzazione delle finalità perseguite: la digitalizzazione delle procedure doganali nelle aree portuali con particolare attenzione a quelle relative all’import/export, agli adempimenti doganali connessi all’entrata/uscita delle merci, all’imbarco/sbarco, agli adempimenti e condizioni connessi al pagamento e alla riscossione delle tasse portuali e di ancoraggio, attraverso la standardizzazione delle relative modalità operative. Una sinergia quella tra l’Agenzia e Assoporti, che trova la sua forma pratica nell’istituzione di una Cabina di Regia composta da un rappresentante per ognuna delle due parti, in collaborazione, là dove se ne ravvisi la necessità, con i rappresentanti delle singole Autorità di Sistema Portuale.(Com)