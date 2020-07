India: coronavirus, superati 1,2 milioni di casi e 29 mila decessi, quasi 46 mila nuovi contagi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’Srm Medical College Hospital And Research Centre di Chennai, nel Tamil Nadu, è iniziato oggi lo studio clinico su esseri umani del vaccino Covaxin, sviluppato dalla casa farmaceutica Bharat Biotech di Hyderabad (Telangana) in collaborazione con l’Icmr e l’Istituto nazionale di virologia di Pune (Maharashtra). L’Srm è uno dei dodici istituti selezionati per la sperimentazione sui pazienti. Contemporaneamente un’altra casa farmaceutica, il Serum Institute of India di Pune, è partner del colosso svedese-britannico AstraZeneca e dell’Università di Oxford per lo sviluppo di un altro potenziale vaccino. L’amministratore delegato, Adar Poonawalla, si aspetta la disponibilità entro la fine dell’anno e la produzione di un miliardo di dosi l’anno prossimo per l’India e altri paesi a basso e medio reddito. (segue) (Inn)