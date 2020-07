Roma: marijuana coltivata in un campo di pomodori, arrestati due 60enni a Montelibretti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della Sezione operativa della Compagnia, congiuntamente ai colleghi della stazione di Montelibretti, dopo una veloce indagine in agro di Palombara Sabina, hanno individuato una piantagione di marijuana coltivata in un campo di pomodori. I militari con numerosi appostamenti ed osservazioni, avevano infatti notato che tra i filari di piante di pomodori, alcuni di essi sembrava non producessero frutto: in realtà, sfruttando la somiglianza delle piante di pomodoro coltivate in altezza con quelle di marijuana, i titolari del terreno avevano creato una piantagione di droga tra i pomodori da insalata. Scoperto dunque l’escamotage, i carabinieri della compagnia di Monterotondo hanno deciso di irrompere nella villetta e perquisire anche l’abitazione. Hanno così trovato diversa droga già confezionata in singole dosi e pronta allo spaccio, oltre a bilancini e materiale di confezionamento. A quel punto sono scattate le manette per una coppia di sessantenni italiani che dovranno rispondere di coltivazione, detenzione e spaccio di sostanza stupefacente. I carabinieri hanno inoltre estirpato e sequestrato tutte le piante che avevano già raggiunto la considerevole altezza di 2 metri. (Rer)