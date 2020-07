Turismo: Spagna, pernottamenti in hotel in calo del 95,1 per cento a giugno su base annua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I pernottamenti in hotel sono diminuiti del 95,1 per cento a giugno rispetto allo stesso mese del 2019 e si sono attestati a 1,82 milioni, mentre il numero di viaggiatori che hanno soggiornato in hotel è stato inferiore al 10 per cento di quelli registrati un anno prima. E' quanto emerge dall'indagine dell'Istituto nazionale di statistica (Ine) sulle strutture alberghiere. Anche se lo stato di emergenza è terminato il 21 giugno e da allora la mobilità è stata consentita in tutto il Paese, i limiti delle prime tre settimane hanno fatto sì che solo 5.896 dei quasi 20 mila hotel in Spagna abbiano aperto, ovvero il 64,6 per cento in meno rispetto a un anno fa. (Spm)