Polonia: tasso di disoccupazione a giugno raggiunge il 6,1 per cento

- Il tasso di disoccupazione in Polonia ha raggiunto a giugno di quest'anno il 6,1 per cento. E' quanto risulta dai dati pubblicati oggi dall'Ufficio centrale di statistica (Gus). A maggio il dato era del 6 per cento. Il Gus precisa che il numero assoluto di disoccupati registrati presso gli uffici del lavoro è di oltre un milione. La percentuale pubblicata dall'istituto conferma la precedente previsione del ministero della Famiglia, del Lavoro e delle Politiche sociali di Varsavia. Più pessimisti erano stati gli analisti contattati dall'agenzia di stampa "Pap", che immaginavano un aumento fino al 6,3 per cento. "Rispetto al dato di febbraio il numero dei senza lavoro è cresciuto di 106.600 unità. E' interessante notare che nello stesso periodo l'occupazione presso le imprese è calata di circa 107 mila unità", ha commentato via Twitter Andrzej Kubisiak, vicedirettore dell'Istituto economico polacco (Pie). Gli analisti di Bank Pekao evidenziano che il dato è ovviamente in crescita, ma a un ritmo sorprendentemente lento. (Vap)