Fase 3: Marchesini (Confindustria), filiere si accorceranno ma potrebbe essere un’occasione

- La nuova globalizzazione sarà diversa: il concetto territoriale acquisirà maggiore importanza e sarà basata su piattaforme che interagiranno tra loro. Così Maurizio Marchesini, vicepresidente di Confindustria con delega alle filiere e alle medie imprese, durante la quarta tappa del roadshow “Innovation Days” del Sole 24 Ore, dedicato all’Emilia Romagna. Ribadendo come la pandemia abbia messo in evidenza alcune fragilità che caratterizzano il troppo frammentato modello di produzione attuale, Marchesini ha affermato che “ci sarà un accorciamento delle filiere, ma non è detto che ciò sia uno sviluppo negativo che non riusciremo a trasformare in opportunità”. “Abbiamo filiere che partono dall’ideazione del progetto fino ad arrivare allo svolgimento e alla commercializzazione: ovviamente in questa transizione dovremo proteggere le aziende più piccole, che hanno subito maggiormente questa crisi”, ha spiegato, valutando positivamente lo “sviluppo intenso” volto a trasformare il rapporto tra cliente e fornitore da una mera relazione commerciale ad una partnership strategica. (Ems)