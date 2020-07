Regno Unito: commissione parlamento, fallimento in pianificazione economica post-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione parlamentare britannica per i Conti pubblici ha dichiarato che c'è stato un fallimento "sconvolgente" da parte del governo nella pianificazione dell'impatto economico della pandemia di coronavirus. Lo riporta il quotidiano britannico "The Guardian". La commissione ha concluso che il programma del governo è stato elaborato "di fretta" a metà marzo dal ministero delle Finanze del cancelliere dello Scacchiere Rishi Sunak. Il governo ha quindi iniziato ad attivarsi per rispondere alle conseguenze economiche del coronavirus settimane dopo la scoperta del primo caso nel paese. Secondo il nuovo rapporto pubblicato dalla commissione, questo ritardo rischia di lasciare indietro settori dell'economia britannica. Il presidente della commissione Meg Hillier ha dichiarato che i deputati sono rimasti sconvolti dalla scoperta che la pianificazione per la pandemia sia stata trattata esclusivamente come una questione sanitaria, senza alcuna preparazione per l'impatto economico. (segue) (Rel)