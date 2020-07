Regno Unito: commissione parlamento, fallimento in pianificazione economica post-Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La strategia economica è stata delineata di fretta ed in modo reattivo, inizialmente con un approccio identico per tutti i settori dell'economia", ha detto Hillier. "Un governo competente non guida il paese senza preparazione, e non porta i suoi cittadini attraverso una crisi globale sanitaria ed economica in questo modo", ha aggiunto il presidente della commissione. Il rapporto indica che l'assenza di pianificazione sui programmi economici necessari ha portato a ritardi nella loro attuazione, perché il governo ha dovuto crearli a partire da zero. I deputati della commissione hanno esortato il governo a dimostrare maggiore trasparenza nei processi decisionali, che sono stati "coordinati male". (Rel)