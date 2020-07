Difesa: Cdm delibera su conferma Paolo Magro a presidente Onfa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, che si è riunito ieri 22 luglio alle ore 22.40 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del presidente Giuseppe Conte, segretario il sottosegretario alla Presidenza Riccardo Fraccaro, su proposta del ministro della Difesa Lorenzo Guerini, ha deliberato l’avvio della procedura per la conferma del generale di squadra aerea (aus.) Paolo Magro a Presidente dell’Opera nazionale per i figli degli aviatori (O.N.F.A.). Sulla proposta dovranno essere acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari. Lo comunica con una nota la presidenza del Consiglio (Com)