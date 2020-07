Francia: Dassault Systemes, ricavi a +11 per cento del secondo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo francese Dassault Systemes, specializzato nei programmi industriali, ha annunciato una crescita dei ricavi dell'11 per cento nel secondo trimestre dell'anno, a 1,069 miliardi di euro. I risultati sono stati trainati dall'ottima performance di Medidata, società statunitense specializzata in test clinici, che ha avuto un aumento del 17 per cento della sua clientela. Dassault Systèmes ha inoltre annunciato l'acquisizione di Proxem, una start up francese specializzata nell'intelligenza artificiale. (Frp)