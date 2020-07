Yemen: 800 civili colpiti dalle mine Houthi a Taiz

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le mine della milizia Houthi e i loro ordigni esplosivi hanno ucciso e ferito più di 800 civili nei distretti di Muzawea e Al-Wazia nel governatorato di Taiz, nel sud-ovest del paese. Lo ha reso noto il supervisore delle squadre di sminatori nel governatorato di Taiz, Aref Al-Qahtani, in una dichiarazione pubblicata dal l’ufficio media del progetto di sminamento saudita in Yemen (Masam). Le squadre di sminatori che lavorano in questi distretti sono riusciti, dall'inizio del loro lavoro sul progetto, a rimuovere più di 16 mila mine, ordigni esplosivi e ordigni inesplosi da 30 campi della zona.(Res)