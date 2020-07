Governo: Cdm delibera su leggi regionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, che si è riunito ieri 22 luglio alle ore 22.40 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del presidente Giuseppe Conte, segretario il sottosegretario alla Presidenza Riccardo Fraccaro, su proposta del ministro per gli Affari regionali e le autonomie Francesco Boccia, ha esaminato quarantasei leggi delle Regioni e ha quindi deliberato di impugnare: la legge della Regione Lombardia n. 11 del 21/05/2020, recante “Legge di semplificazione 2020”, in quanto l’articolo 20 in tema di procedimenti di autorizzazione integrata ambientale (AIA) viola la disciplina generale della conferenza di servizi oltre ad intervenire in materia di tutela dell’ambiente di cui all’articolo 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione; la legge della Regione Liguria n. 9 del 19/05/2020, recante “Disposizioni di adeguamento della normativa regionale”, in quanto gli articoli 2, comma 1, 3 e 6 si pongono in contrasto con l’articolo 117, secondo comma, lettere l) ed s), della Costituzione in materia di ordinamento civile e di tutela dell’ambiente e dei beni culturali ed il paesaggio; la legge della Regione Piemonte n. 13 del 29/05/2020, recante “Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l’emergenza da Covid19”, in quanto, l’articolo 23, comma 2, in materia di interventi di sostegno finanziario viola l'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione in materia di tutela della concorrenza; l’articolo 52 in materia di autorizzazioni commerciali viola i principi di libera concorrenza di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione; l’articolo 61, in materia di semplificazione documentale, è lesivo dell’articolo 14 della legge n. 241 del 1990 e del principio di leale collaborazione, sancito dagli articoli 5 e 120 della Costituzione; l’articolo 62 in materia edilizia, viola le norme poste a base della tutela del paesaggio e, di conseguenza, gli articoli 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione; l’articolo 79 in materia edilizia viola l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in materia di governo del territorio; la legge della Regione Liguria n. 10 del 01/06/2020, recante “Istituzione del Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale”, in quanto l’articolo 5, lettera f), e l’articolo 6, comma 5, concernenti le funzioni del Garante regionale dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, violano l’articolo 117, secondo comma, lettere b), h) ed l), della Costituzione, che riserva alla legislazione statale le materie dell’ immigrazione, dell’ordine pubblico e della sicurezza, nonché dell’ordinamento e giurisdizione penale; la legge della Regione Liguria n. 11 del 01/06/2020, recante “Istituzione del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato”, in quanto l’articolo 3, concernente la composizione di un organismo consultivo del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato, viola l’articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, che riserva alla legislazione statale l’organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; la legge della Regione Lombardia n. 13 del 09/06/2020, recante “Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2020”, in quanto l’articolo 8, comma 1, lettere e), f) i) j), n), o), p) in materia di caccia viola l’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema. Lo comunica con una nota la presidenza del Consiglio (segue) (Com)