Governo: Cdm delibera su leggi regionali (2)

- Il Cmd ha deciso di non impugnare: la legge della Regione Valle Aosta n. 6 del 25/05/2020, recante “Modificazioni alla legge regionale 21 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure regionali urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19)”; la legge della Regione Umbria n. 4 del 20/05/2020, recante “Integrazioni a leggi regionali e ulteriori disposizioni”; la legge della Regione Molise n. 3 del 27/05/2020, recante “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione Molise ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e ss.mm.ii.”; la legge della Regione Molise n. 4 del 27/05/2020, recante “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e ss.mm.ii.”; la legge della Regione Molise n. 5 del 27/05/2020, recante “Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e ss.mm.ii. Ditta Romeo Gestioni spa.”; la legge della Regione Calabria n. 4 del 29/05/2020, recante “Riconoscimento della legittimità di due debiti fuori bilancio del Consiglio regionale della Calabria derivanti da sentenze esecutive di condanna, ai sensi dell’articolo 73, Comma 1, lett. A) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.”; la legge della Regione Emilia Romagna n. 1 del 29/05/2020, recante “Misure urgenti per la ripresa dell’attività economica e sociale a seguito dell’emergenza Covid-19. Modifiche alle leggi regionali n. 3 del 1999, n. 40 del 2002, n. 11 del 2017 e n. 13 del 2019”; la legge della Regione Veneto n. 20 del 28/05/2020, recante “Interventi a sostegno della famiglia e della natalità”; la legge della Regione Veneto n. 21 del 28/05/2020, recante “Misure urgenti per il supporto alla liquidità delle imprese colpite dalla crisi correlata all’epidemia Covid-19. Seconda variazione generale al bilancio di previsione 2020-2022 della Regione del Veneto”; la legge della Regione Marche n. 19 del 28/05/2020, recante “Modifiche alla legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 “Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l’occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile”, come modificata dalla legge regionale 29 gennaio 2020, n. 2 e alla legge regionale 2 agosto 2017, n. 25 “Disposizioni urgenti per la semplificazione e l’accelerazione degli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2016””; la legge della Regione Marche n. 20 del 03/06/2020, recante “Misure straordinarie ed urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 per la ripartenza delle Marche”; la legge della Regione Abruzzo n. 10 del 03/06/2020, recante “Disposizioni urgenti a favore dei settori turismo, commercio al dettaglio ed altri servizi per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19”; la legge della Regione Abruzzo n. 11 del 03/06/2020 , recante “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche)”; la legge della Regione Basilicata n. 13 del 04/06/2020, recante “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022 dell'Agenzia di Promozione Territoriale (A.P.T.)”; la legge della Regione Basilicata n. 14 del 04/06/2020, recante “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020-2022 dell’Agenzia Lucana di Sviluppo ed Innovazione in Agricoltura (A.L.S.I.A.)”; la legge della Regione Basilicata n. 15 del 04/06/2020, recante “Interventi per la promozione e la valorizzazione dell’amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli, in attuazione della legge 9 gennaio 2004, n. 6”; la legge della Regione Basilicata n. 16 del 04/06/2020, recante “Norme in materia di tutela e prevenzione dei rischi di caduta dall’alto”; la legge della Regione Toscana n. 30 del 29/05/2020, recante “Riconoscimento debiti fuori bilancio. Modifiche alla l.r. 1/2015”; la legge della Regione Toscana n. 31 del 29/05/2020, recante “Proroga dei termini con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica per il contenimento degli effetti negativi dovuti all’emergenza sanitaria COVID-19”; la legge della Regione Molise n. 6 del 05/06/2020, recante “Contributi a sostegno delle attività a favore di pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia”; la legge della Regione Molise n. 7 del 08/06/2020, recante “Disposizioni in materia di promozione e tutela dell'attività di panificazione e dei prodotti da forno in Molise”; la legge della statutaria Sicilia pubblicata sul BUR n. 74 del 10/07/2020 Testo della legge approvata a maggioranza dei due terzi dell’Assemblea, recante “Norme relative al funzionamento della forma di governo regionale, alla nomina ed alla revoca degli assessori, alla conclusione anticipata della legislatura, in attuazione degli articoli 9, 10 e 8 bis dello Statuto della regione”; la legge della Regione Toscana n. 33 del 04/06/2020, recante “Gestione della sicurezza da rischio nivologico e dichiarazione di immunità dal pericolo di valanga. Modifiche alla l.r. 93/1993 e alla l.r. 39/2009. Invasi ed opere esistenti. Sanzioni. Modifiche alla l.r. 64/2009”; la legge della Regione Toscana n. 34 del 04/06/2020, recante “Disposizioni in materia di economia circolare per la gestione dei rifiuti. Modifiche alla l.r. 60/1996”; la legge della Regione Toscana n. 35 del 05/06/2020, recante “Disposizioni per la tutela delle prestazioni professionali rese a favore dell’amministrazione regionale e locale e della committenza privata nell’ambito di procedimenti amministrativi. Modifiche alla l.r. 73/2008”; la legge della Regione Lombardia n. 14 del 09/06/2020, recante “Modifiche alla legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6 (Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione)”; la legge della Regione Sardegna n. 15 del 10/06/2020, recante “Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2015 in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale”; la legge della Regione Toscana n. 36 del 09/06/2020, recante “Interventi a sostegno delle attività per il sollievo dei pazienti pediatrici delle strutture sanitarie della Toscana. Modifiche alla l.r. 13/2020”; la legge della Regione Toscana n. 37 del 09/06/2020, recante “Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche alla l.r. 3/2017”; la legge della Regione Toscana n. 38 del 12/06/2020, recante “Autorizzazione alla rinegoziazione dei mutui in essere con Cassa depositi e prestiti S.p.a.”; la legge della Regione Abruzzo n. 12 del 11/06/2020, recante “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), per acquisizione di beni e servizi relativi agli anni 2016 e 2017”; la legge della Regione Abruzzo n. 13 del 11/06/2020, recante “Riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 48 dell’8.06.2017 resa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di L’Aquila, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 73, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”; la legge della e Regione Abruzzo n. 14 del 16/06/2020, recante “Disposizioni contabili per la gestione del bilancio 2020/2022, modifiche ed integrazioni a leggi regionali ed ulteriori disposizioni urgenti ed indifferibili” ; la legge della Provincia Bolzano n. 5 del 16/06/2020, recante “Debito fuori bilancio e altre disposizioni”; la legge della Regione Lazio n. 3 del 17/06/2020, recante “Interventi di prevenzione e sostegno in materia di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti”; la legge della Regione Marche n. 21 del 10/06/2020, recante “Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 - “Garante regionale dei diritti della persona”; la legge della Regione Marche n. 22 del 10/06/2020, recante “Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2020, n. 4 “Norme in materia di compostaggio della frazione organica dei rifiuti nella regione Marche” e alla legge regionale 5 marzo 2020, n. 9 “Norme in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari”; la legge della Regione Marche n. 23 del 10/06/2020, recante “Interventi per la promozione dell’educazione alla cittadinanza globale ed alla cultura della sostenibilità”; la legge della Regione Sardegna n. 16 del 17/06/2020, recante “Rinegoziazione dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti e misure straordinarie per gli enti locali in materia di programmazione unitaria”; la legge della Regione Toscana n. 39 del 16/06/2020, recante “Norme in materia di sicurezza urbana integrata e polizia locale. Modifiche alla l.r. 11/2020”;Il Consiglio dei Ministri ha deliberato inoltre la rinuncia all’impugnativa della legge della Regione Molise 24/12/2018, n. 15, recante “Interpretazione autentica del comma 3, dell'articolo 5 della legge regionale 20 maggio 2015, n. 11”, in quanto tale legge è stata abrogata da una successiva legge regionale. (Com)