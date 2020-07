Germania: operazione polizia contro clan in Renania settentrionale-Vestfalia, 4 arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È di quattro arresti il bilancio dell'operazione che le forze speciali della polizia tedesca hanno condotto nelle prime ore di oggi in Renania settentrionale-Vestfalia contro un clan criminale arabo-turco, su mandato della procura di Duesseldorf. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, la polizia è intervenuta a Wuppertal, Solingen, Essen, Bielefeld e Duesseldorf, effettuando perquisizioni alla ricerca di sostanze stupefacenti. Gli arrestati sono di età compresa tra i 24 e i 57 anni. Le accuse comprendono i reati di rapina, estorsione, lesioni gravi e frode. I quattro erano già noti alle forze dell'ordine come autori di diversi reati violenti. (Geb)