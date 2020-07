Regno Unito: ex ministro Rudd, minoranza donne nel Partito conservatore è imbarazzante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex ministro degli Interni britannico Amber Rudd ha criticato il premier Boris Johnson per "l'imbarazzante minoranza" di donne tra i deputati del Partito conservatore. In un'intervista con il quotidiano britannico "Financial Times", l'ex ministro ha accusato il primo ministro di compiere "un errore terribile" dando l'idea di "essere interessato ad avere esclusivamente uomini ai livelli più alti" del suo partito. Secondo Rudd, questa situazione porta a processi decisionali incompleti. "Potresti concludere che la posizione di default di questo governo è quella di fidarsi e lavorare solo con uomini (...) Un approccio del genere nei confronti delle donne, che sono trattate come un extra inconveniente, non è la giusta maniera di rapportarsi con metà della popolazione", ha detto Rudd. "E' chiaro che il primo ministro è molto più a suo agio con gli uomini, li promuove e li tiene vicino a sé", ha detto l'ex ministro degli Interni. (segue) (Rel)