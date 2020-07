Regno Unito: ex ministro Rudd, minoranza donne nel Partito conservatore è imbarazzante (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rudd si è dimostrata stupita dal fatto che nessuno esprima obiezioni rispetto a questa situazione, e dal fatto che i ministri più vicini al premier non se ne rendano conto e non agiscano per cambiare lo stato del partito. "Sono sempre più negativa riguardo alla capacità del Partito conservatore di riformarsi per fare la cosa giusta, e di smettere di essere il luogo in cui le donne sono l'eccezione e non la norma", ha detto Rudd. L'ex ministro si è licenziata lo scorso autunno, e ha spiegato che uno dei principali motivi è la natura "estremamente conflittuale" del governo di Boris Johnson. Rudd ha descritto la linea dura di Johnson per quanto riguarda la Brexit come "assolutamente devastante" per molte aziende britanniche. "Non riesco a capire come il governo non trovi un modo per compiere ciò che è stato richiesto dal referendum proteggendo i posti di lavoro dei cittadini allo stesso tempo", ha detto l'ex ministro. (Rel)