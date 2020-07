Energia: Enel X lancia un programma di "demand response" a Taiwan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Enel X, la business line globale del Gruppo Enel dedicata ai servizi energetici avanzati, ha aderito al programma di demand response lanciato dalla società elettrica di Taiwan (Taiwan Power Company, Tpc), finalizzato a supportare la rete elettrica del paese. Lo riferisce un comunicato stampa della società. Enel X, che ha una sede locale a Taipei, ha stretto una collaborazione con un gruppo diversificato di clienti attivi nel demand response, che comprendono imprese appartenenti a diversi settori merceologici, quali cold storage, lavorazione di prodotti alimentari, manifattura e impianti industriali. Le imprese parteciperanno alla centrale virtuale di Enel X, che oggi offre i propri servizi di flessibilità della domanda a Tpc, contribuendo a preservare la stabilità e la sicurezza della rete elettrica del paese. Francesco Venturini, amministratore delegato di Enel X, ha così commentato: "Stiamo offrendo alle imprese taiwanesi una nuova categoria di opportunità. Aderendo alla nostra centrale virtuale, le imprese possono ora generare un nuovo flusso di ricavi fornendo al contempo un supporto fondamentale per la rete elettrica. Inoltre, le centrali virtuali e i sistemi di stoccaggio dell'energia saranno fondamentali per la transizione a lungo termine di Taiwan verso le energie rinnovabili". (segue) (Com)