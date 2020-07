Energia: Enel X lancia un programma di "demand response" a Taiwan (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Delta Electronics, Inc., importante player globale nelle soluzioni di gestione dell'energia elettrica e termica, è una delle principali imprese che collaborano con Enel X. Steven Liu, vicepresidente senior di Delta Electronics, ha affermato: "Guardiamo con grande attenzione all'uso intelligente dell'energia e alle iniziative di sostenibilità. Grazie all'alleanza con Enel X siamo in grado di supportare la rete elettrica nazionale raggiungendo al contempo i nostri obiettivi di sostenibilità. Possiamo partecipare tramite il nostro sistema di stoccaggio dell'energia a batterie (Bess). Quando si presenta un fabbisogno nella rete siamo in grado di commutare dall'uso dell'energia di rete al nostro sistema Bess senza alcuna ripercussione sull'operatività". (segue) (Com)