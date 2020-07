Energia: Enel X lancia un programma di "demand response" a Taiwan (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Enel X è ben posizionata per sostenere la crescita del promettente mercato demand response taiwanese, grazie alla propria leadership mondiale nel campo del demand response con oltre 6,3 gigawatt di capacità gestita. Le aziende che partecipano ai programmi demand response vengono retribuite per modulare il proprio consumo in risposta alle esigenze della rete elettrica. Nello specifico, questi programmi incentivano gli utilizzatori finali ad adattare il proprio consumo di energia al fine di facilitare la stabilizzazione della rete quando richiesto dal sistema. I programmi demand response assicurano quindi una maggiore flessibilità della rete elettrica, attraverso un uso più efficiente degli asset energetici, che a sua volta contribuisce a garantire la qualità dell’energia e la sicurezza della rete, oltre che contenere il prezzo dell’elettricità, favorendo la decarbonizzazione globale. (segue) (Com)